В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в Магнитогорске

Пятеро человек, госпитализированных после взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, находятся в стабильном состоянии, сообщили журналистам в Минздраве России.

Отрицательной динамики в состоянии пострадавших, которые находятся в больницах Магнитогорска, нет, отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также уточнили, что продолжаются поквартирные обходы. Кроме того, медики дежурят в пунктах временного размещения пострадавших, также бригады скорой помощи круглосуточно дежурят у места происшествия.

На данный момент обнаружены тела 13 человек, которые стали жертвами взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Кроме того, почти 30 человек считаются пропавшими без вести.

Взрыв газа произошел 31 декабря около 6 часов утра. В результате ЧП обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.