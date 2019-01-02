Житель Магнитогорска чудом спасся от взрыва в гараже

Житель квартиры в подъезде, пострадавшем от взрыва газа в Магнитогорске, рассказал как спасся, выйдя из дома до гаража за 15 минут до трагедии.

31 декабря рано утром в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов 21 погибшего, и до сих пор не прекращают поисково-спасательную операцию. Один из тех, чью квартиру уничтожило, рассказал о том, как остался цел.

- Я вышел из дома в 5.45. Я спускался по лестнице. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня все нормально. Все было как обычно. Я вышел из дома и прямиком направился до своего гаража. И тут произошёл взрыв. Взрыв был такой, что я вздрогнул, и вибрация была по земле", - передают слова мужчины РИА Новости.

По словам мужчины, сначала он подумал, что у кого-то из соседей в гараже взорвались баллоны. Почистив снег, погрев машину и заехав в свой двор, он не смог доехать до подъезда. " Я вообще не понял, что случилось, потому что стояли люди, было все разбросано, снег был какой-то грязный. А в воздухе, так как стоял мороз, висела взвесь этого серого облака от пыли... Я подхожу, смотрю на свою квартиру - она была на 10-м этаже, - а ее просто нет"

Сейчас мужчина живет у родителей. По его словам, квартира, в которой мог произойти взрыв, сдавалась разным людям, но в последнее время там никто не жил. Проблем с газом в доме не было, проверки проходили регулярно, раз в год.