Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США

В среду днем российская сторона предоставила американским дипломатам консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, который был задержан сотрудниками ФСБ перед Новым годом - 28 декабря по обвинению в проведении "шпионской акции".

Факт предоставления консульского доступа агентству РИА Новости подтвердили в МИД России. Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что в посольстве США в Москве рассчитывают посетить 48-летнего Уилана, который регулярно посещал РФ с 2007 года "по делам бизнеса". Его родные заявляют, что на этот раз американец приехал на свадьбу своего друга - соотечественника и россиянки.

О задержании бывшего морпеха, который работал директором по безопасности в мичиганской компании, занимающейся продажами автомобильных комплектующих, Москва уведомила американскую сторону. В ФСБ заявляют о возбуждении уголовного дела по статье "Шпионаж", другие детали этого дела не сообщаются.