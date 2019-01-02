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02.01.2019 17:28
Рубрика: Спорт

Семья Михаэля Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика

Текст: Илья Соболев

Супруга семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Коринна опубликовала официальное заявление от имени семьи гонщика в канун его 50-го дня рождения.

В частности, Коринна сообщила о создании виртуального музея в честь гонщика, доступ к которому будет возможен через специальное мобильное приложение. Также супруга Шумахера анонсировала выставку частной коллекции в Кельне.

Фото: Ahmad Masood/ Reuters
В Instagram появилась страница Михаэля Шумахера

"Можете не сомневаться - он в хороших руках. Мы делаем все, что возможно, чтобы ему помочь. Пожалуйста, поймите наше стремление следовать пожеланиям Михаэля и оставить столь интимную тему, как его здоровье, в рамках тайны личной жизни. Благодарим вас за поддержку и желаем счастья и здоровья в Новом 2019 году", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2013 году гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах, и с тех пор находился в тяжелом состоянии. Однако в последнее время в СМИ появились сообщения, что здоровье Шумахера значительно улучшилось: он уже не прикован к постели и не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Спорт Формула-1 Травма Михаэля Шумахера
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