Семья Михаэля Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика

Супруга семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Коринна опубликовала официальное заявление от имени семьи гонщика в канун его 50-го дня рождения.

В частности, Коринна сообщила о создании виртуального музея в честь гонщика, доступ к которому будет возможен через специальное мобильное приложение. Также супруга Шумахера анонсировала выставку частной коллекции в Кельне.

"Можете не сомневаться - он в хороших руках. Мы делаем все, что возможно, чтобы ему помочь. Пожалуйста, поймите наше стремление следовать пожеланиям Михаэля и оставить столь интимную тему, как его здоровье, в рамках тайны личной жизни. Благодарим вас за поддержку и желаем счастья и здоровья в Новом 2019 году", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2013 году гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах, и с тех пор находился в тяжелом состоянии. Однако в последнее время в СМИ появились сообщения, что здоровье Шумахера значительно улучшилось: он уже не прикован к постели и не нуждается в искусственной вентиляции легких.