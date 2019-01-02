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02.01.2019 01:14
Рубрика: Культура

Сергей Шнуров признан лучшим наставником седьмого сезона "Голоса"

Текст: Александр Алексеев
Телезрители проекта "Голос. Перезагрузка" могли проголосовать не только за лучшего вокалиста (напомним, что им стал 38-летний Петр Захаров), но и за лучшего наставника. В итоге с незначительным перевесом победил Сергей Шнуров. За него проголосовали 34 процента зрителей. На втором месте - Константин Меладзе, у которого 30 процентов голосов. Третий - Баста: 24 процента. Последнее, четвертое место у Ани Лорак - только 12…
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сергей Шнуров, скорее всего, выиграл не благодаря педагогическим умениям (вот и свою вышедшую в финал певицу Рушану Валиеву он вряд ли чему научил, зато очень расширил ее репертуар, вынудив петь и рок, и попсу, и романс). А за то, что привнес в "Голос. Перезагрузку" необходимую для него живинку, элемент неожиданности и спонтанности. И еще - непосредственность реакции на все события, происходящие в этой программе с давно устоявшимся форматом.

Фото: Instagram/ shnurovs
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года

Некоторые зрители смотрели это музыкальное шоу и за личный перформанс самого лидера "Ленинграда": безусловно, самого активного, эмоционального и остроумного из всех четырех наставников. Что стоили хотя бы его постоянные и очень бойкие, веселые перебранки и взаимные подколки с Бастой. Или тот необычный демарш, который Шнур предпринял, когда ему нужно было выбирать из двух участниц свой команды одну, способную выиграть в финале. Вначале он хотел допустить туда обоих (назло давно существующему регламенту), потом из принципа отказался выбирать победительницу, заявив, что пусть тогда это делают другие.

Даже повидавший всякое Дмитрий Нагиев был поражен и тоже долго уговаривал лидера "Ленинграда" придерживаться правил и регламента. Но тот и прежде любил и умел их нарушать. В итоге вынужден был смириться. Но из этого события тоже сделал увлекательный скетч…

Дорого стоил и эпизод, когда Сергей Шнуров на этапе "Поединки" вначале отказался от участника своей команды Шаэна Оганесяна, и того спас Баста, пригласив в свою команду. И этот певец в итоге дошел до финала, став в нем четвертым! Ничего подобного в шоу "Голос" прежде не бывало!

Но не зря же у этого проекта теперь появилась и вторая часть названия - "Перезагрузка"?! Во многом как раз благодаря Сергею Шнурову, получается…

Сергея Шнурова предложили отправить на "Евровидение"
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