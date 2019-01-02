Учителя получат выплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Все учителя, которые занимаются организацией и проведением не только ЕГЭ, но и ОГЭ (государственный экзамен для девятиклассников - прим.ред.), смогут получить компенсацию за свою работу. Соответствующий закон вступает в силу с января 2019 года.

Как уже писала "Российская газета", он вносит изменения в статью 47 закона "Об образовании". Они предусматривают "применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах".

Почему в этих поправках возникла необходимость? Дело в том, что в некоторых регионах долгое время не платили сверхурочные педагогам, задействованным в проведении госэкзаменов и в девятых классах, и в 11-х. А работа, надо сказать, непростая.

Учитель должен чуть ли не весь июнь приходить на работу к 8 утра и сидеть до вечера. Нести при этом колоссальную психологическую нагрузку, следить, чтобы в коридорах и туалетах не было шпаргалок, и делать много чего другого.

Как сообщают в Рособрнадзоре, каждый год в проведении ЕГЭ участвуют около 300 тысяч педагогов. Это и организаторы пункта проведения экзаменов, и технические специалисты, и руководители, и члены предметных комиссий. Как правило, эти же люди привлекаются к проведению экзаменов и у девятиклассников.

Теперь все регионы должны четко определить порядки и размеры выплат учителям за эту работу, и строго контролировать их выполнение.