Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о "Порошенко под столом"

Мэр Киева Виталий Кличко, которому позвонили на Новый год пранкеры Вован и Лексус от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, довольно быстро понял розыгрыш. Запись телефонного разговора можно найти на их youtube-канале.

Вначале Кличко поверил, что разговаривает с Гройсманом, и даже поздравил собеседника с Новым годом и пожелал ему всяческих благ. Но когда "премьер" упомянул, будто сейчас он вместе со своим окружением занят тем, что из-под стола вытаскивает Петра Порошенко, киевский градоначальник раскусил "обман".

При этом розыгрыш он воспринял с юмором и даже пригласил пранкеров в Киев. Но те ответили, что въезд на Украину им запрещен.