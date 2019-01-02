За руль после праздников: как автомобилистам не остаться без прав

Празднование Рождества и Нового года, как известно, предполагает в нашей стране не очень сочетающиеся "активности" - поездки на автомобиле по магазинам, к друзьям и родственникам, с одной стороны, и почти непременное (это тоже традиция) злоупотребление яствами и спиртным с другой. Как следовать букве закона, прийти в себя как можно быстрее и не лишиться прав? "РГ" проанализировала экспертные мнения и народный опыт, которыми делится в данной статье.

Полезная математика

Прежде всего, каждый из нас должен хотя бы примерно представлять, за какое время определенный тип алкоголя выводится из организма. Начнем с того, что из мужского организма алкоголь выводится заметно быстрее, чем из женского. Скорость выведения алкоголя у представительниц слабого пола составляет 0,08 - 0,1 промилле в час, у мужчин - 0,1 - 0,15 промилле в час.

Второй важный аспект - скорость протрезвления напрямую зависит от массы тела. Возьмем среднестатистического "празднующего" весом 70 кг, поднимающего 2 бокала шампанского. 200 мл шампанского будут выводиться из организма в таком случае три часа. От 100 мл водки организм нашего 70-килограммового героя будет очищаться гораздо дольше - 5 часов 30 минут, от 100 мл коньяка - и того дольше: 6 часов. Человек весом 60 кг должен добавить к этому времени еще как минимум полчаса, а тот, кто весит 90 кг - наоборот, протрезвеет на полтора часа быстрее.

Следует учитывать также и индивидуальные показатели, такие как особенности работы пищеварительной системы. В любом случае - говорят эксперты - после употребления алкоголя должно пройти не менее суток, прежде вы можете сесть за руль. А для полной уверенности, что вы садитесь за руль, не нарушая закон, стоит свериться с алкотестером, который лучше всего приобрести в аптеке, где продается качественная и сертифицированная продукция.

Подготовьтесь к празднику

Если вы намерены минимизировать последствия употребления алкоголя, желательно еще перед празднованием плотно поесть. Жирная пища, например, жареное мясо, подойдет лучше всего - она замедлит всасывание этанола. Тот же эффект окажут широко рекламируемые антациды: Маалокс, Ренни, Альмагель.

Десять таблеток активированного угля незадолго до употребления алкоголя предотвратят быстрое или чрезмерное опьянение.

Главное же - помните, что не стоит употреблять алкогольные напитки натощак.

По возможности, не продолжайте "возлияния" до глубокой ночи. В противном случае ваше самочувствие на утро вас точно не обрадует.

Как быстро прийти в себя, используя народные средства

Народный опыт говорит нам о том, что ускорить выведение алкоголя из организма поможет жидкость и натуральные средства с мочегонным эффектом: дыня, клубника, арбуз, травы и сборы (ромашка, шиповник, чабрец, календула, липа, зверобой, семена льна, шалфей, душица). Отвары из мочегонных трав лучше всего принимать по 50-100 мл каждый час.

Хорошо подходят для этих целей также минеральная вода и цитрусовые соки, сочные фрукты и прежде всего лимон. Мед, как известно, также обладает мочегонным свойством. Вот один из полезных рецептов - растворите столовую ложку меда в 200 мл теплой воды. Употребляют данный напиток от трех до пяти раз в сутки.

Протрезветь поможет также сочетание зеленого чая и имбиря.

Если опьянение сопровождается отравлением, для преодоления последствий подойдет молоко. Следует пить не менее 200 мл молока каждый час, и уже через три часа симптомы похмелья заметно уменьшатся. В вот крепкий чай и кофе для выведения алкоголя употреблять не рекомендуется - эти напитки только стимулируют нервную систему.

Чтобы оперативно восполнить водно-солевой баланс организма, можно приготовить также горячий бульон.

Физкультура и водные процедуры

Чтобы быстрее прийти в себя после праздников с горячительными напитками, очень полезны будут водные процедуры. Теплый душ поможет очистить кожу и открыть поры для выведения остатков спирта. Еще лучший эффект даст баня, хамам или сауна. Схожий живительный эффект окажут также пробежка, лыжи, сеанс плавания или занятия в тренажерном зале. Эти меры восстановления улучшают вентиляцию легких, и алкоголь выходит быстрее.

Однако особо подчеркиваем: такие мероприятия нужно проводить с осторожностью, поскольку высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердце. Если вы не готовы подвергать ваш организм повышенным нагрузкам, подойдут прогулки на свежем воздухе. В любом случае, для наибыстрейшего протрезвления нужно больше двигаться.

Точечный массаж

Действенным методом в борьбе с похмельем является массирование ушных раковин вместе с кончиком носа. Движения необходимо совершать уверенно и интенсивно, продолжительность - не менее пяти минут.

Ослабить похмелье можно также, массируя оба указательных пальца как можно дольше.

Биологически активные точки на ступнях также способствуют уменьшению алкогольной интоксикации. Специалисты советуют на утро после вечеринки походить босиком по твердой бугристой поверхности

Массаж головы и шеи также помогут улучшению мозгового кровообращения, уменьшению головной боли, скорейшему восстановлению работоспособности. Но эти манипуляции лучше доверить профессиональным массажистам.

Лекарственные препараты

Если накануне вы праздновали слишком активно, для ускорения обмена веществ и выведения токсинов будет нелишним принять сорбенты - Энтеросгель, активированный уголь, Полисорб, Сорбекс. Для наилучшего эффекта эти препараты следует принять вскоре после праздника с горячительным, лучше всего - перед сном. Важное замечание - не принимайте другие препараты от похмелья вместе с сорбентами, поскольку первые потеряют свой эффект.

Далее, как известно, аспирин избавит от головной боли. Чтобы лекарство не повредило слизистую желудка, его следует принимать после еды. Но-шпа, обладающая спазмолитическим действием, устранит спазм сосудов. Витамин В6, аскорбиновая кислота помогут восстановиться организму.

Хорошо делают свое дело также Алка-Зельтцер (состоит из аспирина, пищевой соды и лимонной кислоты), Медихронал, Зорекс и им подобные. Эти препараты можно принять как перед сном, так и на утро.

Есть и еще один очень эффективный способ, который позволяет быстро прийти в норму. Нужно добавить от одной до трех капель нашатырного спирта в 100 мл воды. Аммиак, содержащийся в нашатырном спирте, способен за несколько секунд привести в чувство человека, находящегося в алкогольном опьянении.

С добрым утром

Напоследок - казалось бы, банальный, но очень полезный совет - на утро после праздников плотно поешьте, причем предпочтение отдайте геркулесовой каше.

Чтобы быстрее вывести из организма ядовитые вещества и помочь внутренним органам прийти в норму, на завтрак следует есть также помидоры (они содержат уникальные микроэлементы, которые помогают печени быстрее переработать вредные токсины), яйца (восполняют разрушенные спиртом белки), фрукты и прежде всего бананы и ягоды (они богаты калием, магнием и железом, которые первыми разрушаются спиртом) и зерновые, предпочтительно с отрубями (придадут энергии и сил).