Чем запомнился музыкант Крис Кельми

Впрочем, версия эта пока предварительная, ведь после смерти своего друга Евгения Осина, Крис Кельми дал зарок больше не пить. К тому же в 2018 году он прошел успешное лечение от алкогольной зависимости. И в последнее время жил в деревне Новоглаголево: жаловался на проблемы с печенью, к тому же врачи констатировали у него эпилепсию, из-за чего он даже передвигался с трудом и на улицу выходил редко, эпизодически страдая от эпилептических припадков… Но, возможно, артист просто хотел остаться один, чтобы оказаться подальше от любых тусовок и возможности появиться на застольях у своих многочисленных друзей, коих у Криса Кельми было немало…

Этот композитор, клавишник и певец еще с 70-х стал легендой отечественной музыки. Жаль только, что в последнее время его песни звучали на радио редко, вытесненные новыми модными форматами. Криса Кельми вспоминали уже не часто, да и то - обычно лишь светские репортеры: после того, как он в очередной раз попадал в автомобильную аварию (ходя водил очень хорошо!) или в больницу из-за проблем с печенью и алкоголем. Жаль, что даже на фестивали "Легенды Ретро-FM" и "Дискотека-80-х" его не приглашали. А меж тем знаковых, да и значительных песен у Криса Кельми было немало.

Еще в 1971 году он играл в любительской группе "Садко", а затем вместе с гитаристом Александром Ситковецким (позднее эмигрировавшим в США) собрал "Високосное лето" - возможно, первую столь высокопрофессиональную рок-группу СССР, игравшую хард-рок и арт-рок. Вначале они пели на английском, а затем начали сочинять и свой, русскоязычный репертуар.

Самого Криса Кельми тогда еще звали Анатолием Калинкиным. Его фамилия ассоциировалась с самой популярной в мире русской народной песней и поэтому музыкант, благо - высокий и красивый блондин - выбрал себе для рок-карьеры этот немного скандинавский творческий псевдоним. (Через много лет, когда у артиста родится первый и единственный сын, он назовет его Кристианом. А друзьям будет говорить с гордостью, что теперь, наконец-то, появился и настоящий Крис Кельми).

Историки, которые потом напишут про него книгу, наверняка, вспомнят, что именно Крис Кельми стал, наверное, первым отечественным музыкантом, который не только играл на сцене, но и выдавал эффектные перфомансы. Так, во время одной и композиций, пока в зале гас свет, а остальные трое продолжали играть, он исчезал на мгновенье за кулисами, а затем появлялся в темном костюме. Включался стробоскоп и Кельми выходил на авансцену - благодаря этим световым эффектам казалось, что танцует оживший скелет.

Пора написать уже и о группе "Автограф", которую образовали Ситковецкий и Кельми, увлекшиеся уже и арт-роком и симфо-роком. Именно в этом коллективе стали известны большой аудитории певец и саксофонист Сергей Мазаев, басист Леонид Гуткин (в последние годы регулярно сочиняющий хиты для российских участников "Евровидения"), да и поэтесса Маргарита Пушкина начинала именно в этой группе (ныне она пишет тексты в основном для "Арии" и Валерия Кипелова).

А Крис Кельми затем, по приглашению Театра Ленком собрал свою группу "Рок-Ателье", которая участвовала в постановке многих новых спектаклей, в частности рок-оперы "Юнона и Авось". До тех пор, пока не поссорился с Марком Захаровым…

Именно в студии Ленкома он записывал и свою песню "Замыкая круг", причем по нескольку строчек в ней пели все звезды тех лет - от "Черного кофе", "Рондо" и Ольги Кормухиной до "Круиза", "Машины времени" и Сергея Минаева. Петь "всем миром" подобные объединяющие добрые песни (обычно в рамках благотворительных акций!) стало с тех пор славной традицией отечественной поп и рок-музыки. Но первым этот жанр в СССР внедрил именно Крис Кельми…

А потом он сочинил "Ночное рандеву" - и это был один из первых действительно сюжетных видео-клипов, причем, с элементами эротики. Кельми тогда обвинили, что не он поет первым голосом, но артист отнесся к такому мнению спокойно, и записал эту песню заново. Чтобы никто уж точно не сомневался.

Некоторое время Крис Кельми работает в Театре Аллы Пугачевой. И переключается на поп-рок и красивые, полу-речитативные баллады. Записывает новые хиты "Козырная дама" и "Ни о чем не жалей" (именно так назвался и его новый альбом).

И потом снова становится первым - дает в 1994 году интервью журналу "Смена", в котором откровенно рассказывает о своих любовных приключениях (в том числе и о самом кратком, 15-минутном романе с девушкой в Сочи). Может зря, потому что с тех пор его примеру при ответах на вопросы журналистов, начинают следовать и другие звезды… Да и Криса теперь больше расспрашивают про любовь, нежели про музыку… А тут как раз во Францию эмигрирует его постоянный соавтор, поэт Александр Маркевич, и новых хитов нет уже несколько лет подряд.

Только в 1997 году выходит новый альбом, названный по его главному хиту "Ветер декабря". Но на гастроли зовут уже редко, и Крис Кельми начинает играть в теннис (тогда, благодаря первому президенту России Борису Ельцину - очень популярный вид спорта), участвует в "Большой шляпе" - неофициальном первенстве страны среди известных персон.

Не отчаивается, что концертов мало, а начинает работать продюсером на телевидении и проявляет свои организаторские способности при создании новых музыкальных фестивалей в разных городах России...

В последние годы Кельми выступал уже не очень часто, но в его доме, расположенном в Москве сразу за Театром кукол имени Сергея Образцова, по-прежнему всегда охотно ждали друзей и гостей. А хозяин был хлебосолен и приветлив. И помогал советом начинающим музыкантам. В чем мог убедиться на своем примере и обозреватель "РГ", тогда тоже вволю поигравший на гитаре и флейте. Да и Кай Метов в начале своей карьеры, очевидно, может быть благодарен за поддержку именно Крису Кельми. Как и иные нынешние звезды…

Очень не хотелось, чтобы этот "круг" замыкался.