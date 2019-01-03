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03.01.2019 11:05
Рубрика: Власть

ФСБ не располагает дополнительной информацией о задержанном шпионе США

Текст: Тимофей Борисов

В Центре общественных связей ФСБ России не могут ни подтвердить, ни опровергнуть дополнительную информацию, появившуюся ранее со ссылкой на неназванного источника о задержанном гражданине США Поле Уилане.

По сообщению некоторых СМИ, бывшего морпеха армии США якобы интересовал список всех сотрудников одной из российских спецслужб. При передаче этого списка Пол Уиллан и был задержан в номере гостиницы сотрудниками ФСБ.

Фото: Depositphotos
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В ЦОС ФСБ подчеркнули, что помимо той информации, которая ранее была размещена на сайте ведомства, данных больше нет.

Где одно из российских информагентств могло получить дополнительную информацию о задержании Пола Уилана неясно.

Кстати, ранее его брат-близнец рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга и водил гостей по Кремлю, показывая достопримечательности, так как немного знал русский.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ
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