Где будем смотреть: Россия - США, полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная России пробилась в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, разгромив Словакию 8:3. Нашим следующим соперником будет национальная команда США.

Встреча этих команд состоится в ночь на 5 января по московскому времени. Россияне сыграют с американцами в рамках первого полуфинала, начало которого запланировано в 0:00 по нашему времени. Прямую трансляцию этого поединка можно будет увидеть на общедоступном телеканале "Матч ТВ" - субхолдинг "Матч", напомним, является официальным вещателем МЧМ в России.

Второй полуфинал начнется в 4:00. В нем встретятся сборные Финляндии и Швейцарии. В этот же день пройдет второй матч утешительного раунда до двух побед между аутсайдерами групп А и В - Данией и Казахстаном. Первая встреча между ними завершилась со счетом 4:3 в пользу Казахстана. Победитель этого противостояния сохранит место в элитном дивизионе на будущий сезон.

5 января

"Матч ТВ"

0:00. Полуфинал. США - Россия. Прямая трансляция

4:00. Полуфинал Швейцария - Финляндия. Прямая трансляция.

Отметим также, что в ночь на 6 января в 4:00 по Москве состоится финал молодежного чемпионата мира. Чуть раньше, в полночь, стартует матч за третье место.