Инвалиды получат дополнительную помощь при трудоустройстве

"Государство сделало важный шаг вперед, предложив новую государственную услугу - сопровождение при содействии занятости инвалидов", - прокомментировал новую норму научный руководитель Национального центра проблем инвалидности, эксперт тематической площадки ОНФ "Демография" Александр Лысенко.

Сопровождение - это индивидуальная помощь инвалиду, который хочет работать. Причем помощь эта предусмотрена по нескольким направлениям. Во-первых, это содействие в поиске подходящего рабочего места, во-вторых, создание условий для человека, имеющего ограничения по здоровью, для нормального выполнения работы и его профессиональной адаптации на рабочем месте, и, в-третьих, помощь (если таковая потребуется) в передвижении инвалида от дома до места работы и обратно, а также по территории предприятия, где он трудится.

"При разработке закона особое внимание уделялось тому, чтобы он не оказался декларативным, - отметил Александр Лысенко. - Поэтому в нем заложены конкретные механизмы его реализации. В регионах органы власти формируют собственные программы содействия занятости инвалидов, информируют работодателей по вопросам их сопровождения, взаимодействуют с учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ), организуют профессиональную ориентацию инвалидов".

На предприятиях, использующих труд инвалидов, предусмотрена работа наставников. По сути, речь идет о кураторах, которые должны помогать инвалидам в освоении трудовых обязанностей, следить за тем, как организован их труд, насколько доступно и удобно рабочее место каждого такого работника.

Важно, что Законом предусмотрен мониторинг закрепляемости инвалидов на рабочих местах. Данное положение позволит избежать трудоустройства инвалидов "для галочки" и псевдоотчетности, - отметил эксперт. Но особенно важно то, что выполнение новой нормы закона - это не только обязанность работодателей, с ними будет работать и контролировать выполнение новых требований государственный орган - служба занятости.

"Закон устанавливает обязанности службы занятости в сфере содействия занятости инвалидов, а именно - консультации работодателей и формирование предложений для них в организации специализированных рабочих мест, - пояснил Александр Лысенко. - Кроме того, разумеется, службы занятости будут консультировать инвалидов, помогать им в поиске работы, организовывать взаимодействие соискателя с потенциальным работодателем и т.д."

Согласно статистике, сегодня стабильную работу (не менее четырех месяцев в году) имеет лишь каждый четвертый инвалид трудоспособного возраста (28 процентов). По данным Минтруда России, органами службы занятости за девять месяцев прошлого года (с январь по сентябрь) было трудоустроено 62,75 тысяч человек с ограничениями по здоровью, что на 1,8 тысячи человек, или почти на 3 процента, больше, чем за тот же период предыдущего года. Но потребности намного больше: о желании работать заявляют примерно 0,5 миллиона инвалидов. Поэтому, если не усиливать программы, нацеленные на персонифицированную помощь инвалидам, обеспечить запланированный показатель 50-процентного уровня занятости в этой категории граждан к 2025 году не удастся, отметил эксперт.

По мнению Лысенко, нужно доработать утвержденный правительством план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, скорректировав его на перспективу. Кроме того, необходимо переориентировать специалистов региональных подразделений службы занятости активнее работать с инвалидами, а также развивать плотное взаимодействие органов занятости, учреждений медико-социальной экспертизы, волонтерских и общественных организаций и работодателей.

"Также стоит подумать, как преобразовать механизм квотирования рабочих мест для инвалидов, поскольку сегодня он малоэффективен", - отметил эксперт. Действительно, нередко работодатели предпочитают уплатить штраф вместо того, чтобы целенаправленно заниматься созданием подходящих рабочих мест для инвалидов. Возможный выход - это более жесткий контроль за соблюдением работодателями требований законодательства в отношении инвалидов.

"Следует довести до результата идею "окрашивания" административных штрафов за нарушения требований квотирования рабочих мест для инвалидов, - предлагает Александр Лысенко. - Кроме того, создание новых рабочих мест для инвалидов, в том числе высокотехнологичных, должно осуществляться работодателями при поддержке государства, а это требует денег".