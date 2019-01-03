Из Франции по запросу России экстрадирован бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов. В нашей стране он фигурирует сразу в нескольких уголовных делах, экс-чиновник ранее был заочно обвинен в мошенничестве, растрате и совершении других преступлений.

"Компетентными органами Франции удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче бывшего первого зампредседателя правительства Московской области - министра финансов подмосковного правительства Алексея Кузнецова. В России он ранее был привлечен к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, части 4 статьи 160 и части 3 статьи 174.

Кузнецову было предъявлено заочно обвинение в совершении мошенничества (10 эпизодов), растраты (3 преступления) и легализации приобретённого в результате совершенных преступлений имущества (9 преступлений)", - сообщает 3 января официальный сайт Генпрокуратуры.

По данным следствия, бывший областной министр и его сообщники причинили ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и компании "Мособлтранстинвест".

В надзорном ведомстве напомнили, что дело о выдаче России Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона с декабря 2013 года. Во всех судебных слушаниях принимал участие представитель российской Генпрокуратуры.

Отмечается, что декрет о выдаче Кузнецова был подписан премьер-министром Франции еще 21 ноября 2017 года. После того как французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции. Однако потребовались дополнительные документы.

"Рассмотрев представленные РФ дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в наших пенитенциарных учреждениях, Госсовет Франции 28 декабря 2018 года отклонил поданную обвиняемым жалобу на декрет о его выдаче. После чего 3 января 2019 года в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола бывший чиновник был экстрадирован в Россию", - рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что в России была осуждена Жанна Буллах - супруга экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Ее приговорили к 11 годам колонии, правда, заочно, так как она скрывается на территории США.