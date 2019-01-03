Китай показал первые снимки обратной стороны Луны с зонда "Чанъэ-4"

3 января 2019 года человечество впервые увидело, как выглядит обратная сторона Луны вблизи. Китайский зонд "Чанъэ-4" успешно совершил прилунение и прислал снимки с поверхности спутника Земли.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU — XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.

Первые фотографии обратной стороны Луны опубликовало в интернете Китайское национальное космическое управление (CNSA). Как сообщает CNSA, после посадки зонд развернул антенны и задействовал съемочную аппаратуру.

В 11:40 по пекинскому времени одна из камер запечатлела первое в истории человечества изображение крупным планом поверхности обратной стороны Луны и отправила его на Землю. Также в материалах CNSA проиллюстрировано направление модуля, который покидает спускаемый аппарат.

Посадка зонда была осуществлена 3 января в 10:26 по пекинскому времени. Аппарат прилунился в координатах 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты в кратере Карман. Во время посадки также были сделаны несколько снимков.

Как отмечают в CNSA, миссия осуществила первую мягкую посадку аппарата, созданного человеком, на обратной стороне Луны и установила при этом связь с Землей, открыв тем самым новую главу в исследовании естественного спутника нашей планеты. Это особенно важно, поскольку ученые считают обратную сторону Луны более древней, а место посадки "Чанъэ-4" - перспективным для изучения ранней истории как самой Луны, так и всей Солнечной системы.

Кроме того, ранее сообщалось, что одной из задач миссии станут биологические эксперименты с семенами картофеля, растения из семейства капустных резуховидки Таля и яйцами шелкопряда.