Можно ли наладить на машине дистанционное управление

Мальчики вырастают, но не изменяют своим детским игрушкам. Те лишь становятся дороже и опаснее. Вместо водяных пистолетиков и игрушечных сабелек 40-летние сорванцы обзаводятся коллекционным охотничьим оружием, взамен бумажных самолетиков у них квадрокоптеры с HD-камерами, а машинки… Машинки становятся больше, мощнее и многофункциональнее.

Кто из детей в 70-80-х не мечтал об игрушечном автомобильчике с дистанционным управлением, с мигающими фарами, одно- и даже двухскоростном? Все. А у кого такой был? Вот то-то же.

Компенсировать это упущение взялись наши старые знакомые из "Гараж 54". Пару часов на сборку-разборку, немного инженерной смекалки, а напоследок много-много сварки и пайки. И вуаля! - заурядный BMW превращается в чудесную игрушку для рискованных маневров, полицейских разворотов и прыжков с трамплина.

В комментариях подписчики канала возликовали: ура, даешь радиоуправляемый дрифт! Даешь троллинг патрулей ДПС! Умри от зависти, Илон Маск!

Но сами мастера Самоделкины были категоричны: никаких Масков! Будут краш-тесты, поэтому пристегните ремни, не ешьте ничего тяжелого и как следует застрахуйтесь.

С нетерпением ждем развития событий.