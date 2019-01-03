Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Составлен рейтинг самых частых проблем водителей 11:32
За руль после праздников: как автомобилистам не остаться без прав 02.01.2019
Официально: Поставки автомобилей Ravon в Россию возобновлены 02.01.2019
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили 01.01.2019
03.01.2019 12:08
Рубрика: Видео

Можно ли наладить на машине дистанционное управление

Текст: Вадим Давыденко
Фото: принтскрин с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Мальчики вырастают, но не изменяют своим детским игрушкам. Те лишь становятся дороже и опаснее. Вместо водяных пистолетиков и игрушечных сабелек 40-летние сорванцы обзаводятся коллекционным охотничьим оружием, взамен бумажных самолетиков у них квадрокоптеры с HD-камерами, а машинки… Машинки становятся больше, мощнее и многофункциональнее.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Можно ли обогреть машину комнатным радиатором отопления

Кто из детей в 70-80-х не мечтал об игрушечном автомобильчике с дистанционным управлением, с мигающими фарами, одно- и даже двухскоростном? Все. А у кого такой был? Вот то-то же.

Компенсировать это упущение взялись наши старые знакомые из "Гараж 54". Пару часов на сборку-разборку, немного инженерной смекалки, а напоследок много-много сварки и пайки. И вуаля! - заурядный BMW превращается в чудесную игрушку для рискованных маневров, полицейских разворотов и прыжков с трамплина.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель радикально решил проблему замерзшего замка двери

В комментариях подписчики канала возликовали: ура, даешь радиоуправляемый дрифт! Даешь троллинг патрулей ДПС! Умри от зависти, Илон Маск!

Но сами мастера Самоделкины были категоричны: никаких Масков! Будут краш-тесты, поэтому пристегните ремни, не ешьте ничего тяжелого и как следует застрахуйтесь.

С нетерпением ждем развития событий.

Видео: Водитель за секунду увернулся от столкновения с поездом
За руль после праздников: как автомобилистам не остаться без прав
#видео #авто #BMW