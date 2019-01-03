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Рубрика: В мире

На Украине против избивших авиаконструктора полицейских возбудили дело

Текст: Александр Ленин

На Украине прокуратура возбудила дело в отношении полицейских, которые участвовали в избиении 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов" и создателя самолета "Мрия" Виктора Ковальского. В результате происшествия мужчина получил сотрясение мозга, многочисленные травмы спины и ушиб челюсти.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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"По факту инцидента с избиением сотрудника КБ им. Антонова прокуратура открыла еще одно производство - в отношении полицейских", написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, правоохранители изучили обстоятельства случившегося и поговорили с потерпевшим, после чего пришли к выводу о возможной причастности к преступлению сотрудников полиции.

Нападение на Виктора Ковальского произошло в Киеве на выходе из метро на станции "Шулявская". К инженеру подошел человек и попросил закурить, после чего схватил его и стал бить. Позже к нему присоединились еще двое человек, а некоторое время спустя - двое полицейских. По некоторой информации, они заподозрили пожилого человека в валютных махинациях. Стражи порядка надели наручники на ученого и хотели посадить его в патрульную машину. В этот момент у Ковальского порвался портфель, в котором находились чертежи. Благодаря этому полицейские поняли, что от их рук пострадал случайный прохожий.

В мире экс-СССР Украина
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