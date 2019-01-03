Найден камень Никурии, который археологи искали более 100 лет

В Греции на острове Аморгос при проведении ремонта старинного жилого дома в деревне Толария был обнаружен камень с резолюцией Никурии, утерянный в 1908 году.

Как сообщает The Greek Reporter, речь идет о знаменитом тексте III века до н.э. - так называемом камне Никурии. В 1893 году француз Теофиль Гомоль обнаружил его в церкви Панагия на островке Никурия. Артефакт перенесли на хранение в соседнюю конюшню. Там он находился до 1908 года, после чего таинственно исчез.

Более века археологи всего мира искали пропавший артефакт. Нашли же его аспирант Афинского университета Стелиос Перакис и немецкий археолог Н.Н. Фишер. Им помогли местные жители. Легендарный камень оказался встроен в стену жилого дома, принадлежавшего когда-то пастуху Стаматису Гриспосу.

Текст на камне является резолюцией. Это ответ Лиги островов на приглашение Птолемея II принять участие в празднике и играх, организованных в Александрии в память об обожествленном Птолемее I. Копии резолюции планировалось установить во всех городах, жители которых ответили согласием.

Одна из них была возведена на алтарь Птолемея I в Делосе. Надпись предварительно датируется 280-278 гг. до н.э. Резолюция Никурии считается ключевым текстом, рассказывающим о соотношении сил в Эгейском регионе в период перехода контроля над ним от македонцев к птолемеям.