Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году

В январе на заправках крупных нефтекомпаний могут начать расти цены на бензин и дизель, однако этот рост будет ограничен соглашением правительства с компаниями. Разрешенный рост - 1,7 процента. Таким образом, литр АИ-92 в среднем по стране может подорожать на 71 копейку, литр АИ-95 - на 76 копеек, дизель - на 79 копеек.

Рост цен на АЗС в низкий сезон обусловлен тем, что с 1 января вырастает базовая ставка НДС с 18 до 20 процентов. Эту нагрузку компании перекладывают по цепочке на конечного потребителя.

Чтобы компании не повысили цены чрезмерно, правительство подписало с ними соглашение, которое обязывает заправки держать ценник приемлемым. Суммарно по итогам наступившего года повышение цен должно вписаться в инфляцию, то есть повторения истории 2018 года не будет.

Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков. Кроме повышения ставки НДС, на цены оказывает влияние повышение акцизов, а также снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Для компенсации негативных последствий правительство даст компаниям вычет с акциза на нефть, отправленную на переработку, при определенных условиях, среди которых - обеспечение внутреннего рынка топливом пятого экологического класса.