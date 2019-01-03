Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона. Рейтинг зарубежных специалистов накануне опубликовал US News and World Report.

Причем средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого, стала лучшей в нескольких категориях. Ее признали самой полезной и простой растительной диетой, а также наиболее эффективной при диабете и заболеваниях сердца.

По словам сотрудницы отдела здравоохранения US News and World Report Анжелы Хаупт, лучший режим питания специалисты определили, исходя из нескольких критериев.

- Речь шла о том, насколько легко диете следовать, полноценности питания, краткосрочном и долгосрочном эффектах в плане потери лишнего веса, безопасности и потенциале для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний, - пояснила Хаупт.

Ранее специалисты из Гарварда пришли к выводу, что средиземноморская диета особенно полезна для женщин, так как она на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц слабого пола.