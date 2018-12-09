Названа самая полезная для женщин простая диета

Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что средиземноморская диета с высоким содержанием растительной пищи и ограниченным количеством мяса и сладкого, не только позволяет эффективно бороться с лишним весом, но и на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Работа ученых основана на исследовании с участием более чем 25 тысяч представительниц слабого пола. Наблюдения за их здоровьем длились в течение 12 лет.

Как передает Eurekalert, команда исследователей также выяснила, почему распространенная система питания так полезна для организма, изучив группу из 40 биомаркеров, связанных с развитием заболеваний сердца.

- Наша новая работа свидетельствует о том, что даже небольшие изменения в известных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно связанных с воспалением, метаболизмом глюкозы и резистентностью к инсулину, снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Это очень важные данные для первичной профилактики опасных недугов, - пояснили медики.

Кроме того, средиземноморская диета может быть довольно простой. Так, завтрак может состоять из обычной яичницы с помидорами, обед и ужин - из овощного салата с куриным филе или рыбой. Допускаются гарниры из макарон твердых сортов, каши, бобовые и запеченный картофель. Для заправки лучше использовать оливковое (или льняное) масло. Рекомендуется баловать себя в течение дня фруктовыми перекусами.

Кстати

Ранее в Университетском колледже Лондона выяснили, что средиземноморская диета уменьшает риск появления депрессии. Кроме того, такая система питания в долгосрочной перспективе может стать профилактикой болезни Альцгеймера.