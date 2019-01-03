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03.01.2019 13:55
Рубрика: Спорт

НХЛ не разрешила Малкину надеть траурную повязку

Текст: Данила Жиляев

Российский хоккеист, уроженец Магнитогорска Евгений Малкин не смог получить разрешение от Национальной хоккейной лиги надеть траурную повязку в связи с трагическими событиями, произошедшими в его родном городе. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его "Питтсбург" разгромил "Рейнджерс" 7:2, Малкин вышел на лед в коньках, на которых написал слова поддержки в связи со случившимся.

"Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать, - приводит слова Малкина "Спорт-Экспресс". - Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было заметно бы. Решили на коньках писать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках делают".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Оказалось, что трагедия произошла на той же улице, где в свое время жил Евгений. Он рассказал, что никто из его знакомых не пострадал. Вместе с тем, он признался, что не видел список жертв, это слишком тяжело для него.

"Трагедия случилась на улице Карла Маркса... - сказал Малкин. - На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й... Буквально двадцать домов разница, - сказал Малкин. - Никого лично, вроде, не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушел...Не так много информации дают. Друзья скидывают видео, говорят, очень медленно раскапывают, чуть ли не вручную".

По словам Малкина, "Питтсбург" намерен провести благотворительную акцию, средства от которой пойдут в поддержку пострадавшим. Он подчеркнул, что команда должна поддержать его в такой момент.

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"Не останемся в стороне, это общее горе. Выставим на аукцион майки, коньки мои, выразим слова поддержки, соболезнования. Все понимают, что это мой родной город, - заметил хоккеист. - Я много лет отдал "Питтсбургу", они должны меня поддерживать, спасибо им за это".

31 декабря в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов Магнитогорска обрушился подъезд. По последним данным, жертвами трагедии стали 38 человек.

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