"Песняры" выступят на хоккейном матче мастеров Союзного государства

Хотя практически любой фанат ледяных ристалищ любит насвистывать полюбившуюся мелодию Александры Пахмутовой "В хоккей играют настоящие мужчины", за десять минут до начала 4 января матча мастеров клуба "Динамо-Минск" против команды питерского СКА в поддержку "зубров" на арене выступит легендарный белорусский ансамбль "Песняры". Он исполнит песню "Касіў Ясь канюшыну", которая уже давно стала и гимном, и визитной карточкой клуба, информирует БЕЛТА.

"Идея родилась спонтанно, несколько участников ансамбля стали постоянными болельщиками минского "Динамо". Мы спросили, не желают ли они выступить во время домашнего матча клуба, и получили согласие", - поделился приятным новогодним подарком от легендарного коллектива представитель "зубров" Роман Стронгин.

Имя первого руководителя музыкального ансамбля - Владимира Мулявина, которому еще в январе 1991 года было присвоено звание народного артиста СССР, стало музыкальным символом синеокой. Уже 55 лет назад уроженец Свердловска приехал в Беларусь, и как оказалось, навсегда. Этому одаренному композитору и исполнителю дарили свою любовь художники и поэты, космонавты и дипломаты - все слушатели на концерте с первых мгновений были очарованы его музыкой. А некоторые даже признаются, что самые романтические свои поступки совершали под впечатлением от поэтических строк из песен Мулявина.

Кстати, через два дня, перед игрой с московским ЦСКА на "Минск-Арене", выступит и Тима Белорусских. Молодой минский рэпер уже "взорвал" интернет после выхода своего дебютного трека "Мокрые кроссы". Теперь у него десятки миллионов просмотров, и первые строчки музыкальных рейтингов и выступление в "Вечернем Урганте".

В хоккейном клубе отметили, что вся домашняя серия пройдет в новогодней атмосфере, болельщиков ждет множество приятных сюрпризов. На трибунах можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку. А за полчаса до начала игр и в перерывах они заглянут в детскую зону, где устроят веселье для мальчишек и девчонок. Также в фойе одной из трибун продолжит работу тематическая фотозона, где можно будет сфотографироваться с "Динамо Морозом".