В мире
03.01.2019 16:39
Текст: Юрий Сизов

"Песняры" выступят на хоккейном матче мастеров Союзного государства

Хотя практически любой фанат ледяных ристалищ любит насвистывать полюбившуюся мелодию Александры Пахмутовой "В хоккей играют настоящие мужчины", за десять минут до начала 4 января матча мастеров клуба "Динамо-Минск" против команды питерского СКА в поддержку "зубров" на арене выступит легендарный белорусский ансамбль "Песняры". Он исполнит песню "Касіў Ясь канюшыну", которая уже давно стала и гимном, и визитной карточкой клуба, информирует БЕЛТА.

"Идея родилась спонтанно, несколько участников ансамбля стали постоянными болельщиками минского "Динамо". Мы спросили, не желают ли они выступить во время домашнего матча клуба, и получили согласие", - поделился приятным новогодним подарком от легендарного коллектива представитель "зубров" Роман Стронгин.

Имя первого руководителя музыкального ансамбля - Владимира Мулявина, которому еще в январе 1991 года было присвоено звание народного артиста СССР, стало музыкальным символом синеокой. Уже 55 лет назад уроженец Свердловска приехал в Беларусь, и как оказалось, навсегда. Этому одаренному композитору и исполнителю дарили свою любовь художники и поэты, космонавты и дипломаты - все слушатели на концерте с первых мгновений были очарованы его музыкой. А некоторые даже признаются, что самые романтические свои поступки совершали под впечатлением от поэтических строк из песен Мулявина.

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Кстати, через два дня, перед игрой с московским ЦСКА на "Минск-Арене", выступит и Тима Белорусских. Молодой минский рэпер уже "взорвал" интернет после выхода своего дебютного трека "Мокрые кроссы". Теперь у него десятки миллионов просмотров, и первые строчки музыкальных рейтингов и выступление в "Вечернем Урганте".

В хоккейном клубе отметили, что вся домашняя серия пройдет в новогодней атмосфере, болельщиков ждет множество приятных сюрпризов. На трибунах можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку. А за полчаса до начала игр и в перерывах они заглянут в детскую зону, где устроят веселье для мальчишек и девчонок. Также в фойе одной из трибун продолжит работу тематическая фотозона, где можно будет сфотографироваться с "Динамо Морозом".

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