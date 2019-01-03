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03.01.2019 11:09
Рубрика: Власть

Раскрыты данные о числе участвовавших в боевых действиях в Сирии военных РФ

Текст: Иван Петров
В ходе спецоперации министерства обороны России в Сирии в ней приняли участие около 70 тысяч российских военнослужащих. Такие данные озвучили в военном ведомстве.
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Уточняется, что боевой опыт получили более 68 тысяч военнослужащих, в числе которых 460 в генеральских званиях.

Фото: пресс-служба СФ
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В Минобороны отметили, что на территории Сирии вместе с коллективами своих штабов побывали командующие войск всех военных округов, общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО, а также все командиры дивизий и практически все (96 процентов) командиров общевойсковых бригад и полков. В то же время, по данным военного ведомства, "сирийский" опыт получили 87 процентов экипажей оперативно-тактической авиации, 91 процент экипажей армейской авиации, 97 процентов экипажей военно-транспортной авиации и 60 процентов экипажей стратегической дальней авиации.

За период спецоперации в Сирии были ликвидированы более 87 тыс. боевиков, включая 830 главарей бандформирований и свыше 4,5 тыс. боевиков - выходцев из стран СНГ. Было ликвидировано почти 1 тыс. полевых лагерей боевиков, около 10 тыс. складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 650 танков и более 700 боевых машин пехоты.

Говоря об итогах спецоперации, в министерстве обороны напоминают, что к моменту ее начала в 2015 году 92 процента территории Сирии контролировали террористы. В настоящее время 96,5 процента территории страны находится под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Продолжается возвращение сирийских беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска. По состоянию на 31 декабря 2018 года, вернулись уже 213 808 человек.
За то же время восстановлено 30 956 жилых домов, 718 образовательных и 126 медицинских учреждений. Отремонтировано 957 км автомобильных дорог.

Напомним, официальной датой военной операции российских военных против террористов в Сирии называется 30 сентября 2015 года. В прошлом году был завершен вывод основной группировки войск из Сирии. На территорию России выведена техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Численный состав группировки сокращен и доведен до установленного штата, что достаточно для выполнения задач.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В настоящее время в Сирии действует авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. На базе Хмеймим дислоцирован и работает центр по примирению враждующих сторон. Также в стране остались работать военные советники, подразделения Сил специальных операций и военные полицейские. Полеты российской авиации в Сирии сокращены до 2-4 вылетов в неделю, в основном для доразведки обстановки.

В то же время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в составе которой боевые корабли и суда обеспечения. В 2018 году Военно-Морским Флотом впервые проведено крупное военно-морское учение в восточной части Средиземного моря.

Группировка в составе 28 боевых кораблей и судов, а также 36 летательных аппаратов морской авиации показала способность эффективно выполнять поставленные задачи.

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