Бастрыкин отреагировал на выдачу России экс-министра Подмосковья

Руководитель следственного ведомства, в чьем производстве и находится уголовное дело Кузнецова и его "коллег", пообещал "по полной программе" разобраться с его сообщниками.

"Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но все же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе", - написал Александр Бастрыкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Генпрокуратура, потратившая много усилий, для выдачи экс-министра сегодня официально заявила, что бывший министр финансов подмосковного правительства Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, растрате и других преступлениях, экстрадирован из Франции.

Предварительно по подсчетам следствия, правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрансинвест" Кузнецовым, его женой и другими сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.