Десятилетний ярославец вышел на лед с "Локомотивом"

Сегодня исполнилась заветная мечта 10-летнего Глеба Шашлова из Ярославля - он вышел на лед вместе с хоккейной командой "Локомотив".

Третьеклассник ярославской школы-интерната № 9, которому врачи поставили диагноз "аутизм", вместе с игроками любимой команды покатался по ледовой арене, сфотографировался с ними на память, побывал в раздевалках и тренажерных залах и получил в подарок именной свитер команды, большой календарь на 2019 год с автографами всех игроков, а также приглашение на матч "Локомотива" и рижского "Динамо" для себя, мамы и старшего брата. При этом мальчуган не заробел не только перед игроками знаменитой команды, но и перед журналистами, придя в восторг от того, что его покажут по телевизору.

- Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире новости хоккея, и сегодня вы узнаете, как я участвовал в тренировке, - представил себя ведущим новостей юный хоккеист.

По словам мамы мальчика Жанны Купер, Глеб начал говорить в пять лет. Он не занимается в спортивных секциях, но увлекается разными видами спорта, в том числе хоккеем, в который он играет на корте во дворе. Интерес к игре и команде Глебу и старшему сыну Максиму привила мама, которая сама - активная болельщица "Локомотива" и всегда берет на матчи либо младшего сына, либо старшего. О том, чтобы поиграть в хоккей с "Локомотивом", Глеб мечтал несколько лет, поэтому маму и сына встреча с командой привела в "полный восторг".

- У Глеба был восторг и у меня был восторг! - поделилась впечатлениями Жанна. - Я не верила до последнего, что мечта сына сбудется. Он бредил этим на протяжении нескольких лет. Хочу поблагодарить всех причастных к исполнению нашей мечты. Я в восторге, как маленький ребенок!

"Шар" с желанием Глеба Шашлова поучаствовать в тренировке хоккейной команды "Локомотив" губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов снял с "Елки желаний", стоявшей перед входом на прошедшее в самом конце 2018 года заседание Госсовета.

- Дмитрий Юрьевич дал поручение, и оно выполнено, - сообщил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. - Мы к этому отнеслись не как к обычному поручению, а именно как к исполнению мечты ребенка. Поэтому все сделали буквально в первые же дни Нового года. И мы видим, что у Глеба просто счастливые глаза.

Домой радостный и гордый Глеб пошел в надетом на куртку именном свитере "Локомотива" - с фамилией Шашлов и цифрой "1".