Крымское МЧС предупредило о сильном снегопаде

Крымское МЧС предупредило о надвигающемся на полуостров южном циклоне, который помимо обильного снега принесет минусовые температуры и осложнит обстановку на дорогах.

По сведениям Крымского гидрометеоцентра, завтра утром 4 января в Симферополе ожидается сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки. Также прогнозируются сильные отложение мокрого снега, гололедица, усиление северо-восточного ветра местами до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

Пятого января температура воздуха в Крыму прогнозируется ночью минус четыре-шесть, днем минус один-три.

Напомним, накануне из-за сугробов на несколько часов было парализовано движение автомобилей к плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Лишь к позднему вечеру автомобильный затор на дороге Соколиное - Ай-Петри - Учан-Су был устранен. По информации "Крымавтодора", за первые три дня нового года на участке протяженностью 20 километров было рассеяно 20 тонн реагентов - это порядка трети от всего объема противогололедных материалов, использованных в рамках зимнего содержания дороги на Ай-Петри.