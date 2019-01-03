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03.01.2019 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымское МЧС предупредило о сильном снегопаде

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Крымавтодора" Фото: Пресс-служба "Крымавтодора"
Фото: Пресс-служба "Крымавтодора"

Крымское МЧС предупредило о надвигающемся на полуостров южном циклоне, который помимо обильного снега принесет минусовые температуры и осложнит обстановку на дорогах.

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По сведениям Крымского гидрометеоцентра, завтра утром 4 января в Симферополе ожидается сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки. Также прогнозируются сильные отложение мокрого снега, гололедица, усиление северо-восточного ветра местами до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

Пятого января температура воздуха в Крыму прогнозируется ночью минус четыре-шесть, днем минус один-три.

Напомним, накануне из-за сугробов на несколько часов было парализовано движение автомобилей к плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Лишь к позднему вечеру автомобильный затор на дороге Соколиное - Ай-Петри - Учан-Су был устранен. По информации "Крымавтодора", за первые три дня нового года на участке протяженностью 20 километров было рассеяно 20 тонн реагентов - это порядка трети от всего объема противогололедных материалов, использованных в рамках зимнего содержания дороги на Ай-Петри.

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