Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Новочеркасске

Прокуратура Ростовской области приступила к проведению доследственной проверки по факту обрушения в Новочеркасске здания офисного и развлекательного центра на улице Буденновской 156.

По данным администрации Новочеркасска, пострадавших нет. Все посетители и персонаж боулинга были быстро эвакуированы. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров.

- Обрушение стены четырехэтажного здания произошло примерно в 18.30 минут. Так как рухнули помещения, которые не эксплуатировались, то жертв и пострадавших нет, - сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

На месте ЧП работают представители МЧС, правоохранительных органов и прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.