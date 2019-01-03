В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске

Обрушение офисно-развлекательного центра в Новочеркасске могло произойти из-за ветхости конструкций, так как строение было возведено 53 года назад. Сотрудники МЧС с помощью комплекса "Стрела-П" обследуют здание на предмет устойчивости.

- Здание 1965 года постройки, принадлежит бывшему заводу "Постоянных магнитов". Часть здания, где произошло обрушение не газифицирована и не электрифицирована. Из боулинга на первом этаже эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, - заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Грамматин.

На месте происшествия работали 25 спасателей и пожарных, а также 12 единиц техники МЧС.

По факту ЧП прокуратурой проводится доследственная проверка.