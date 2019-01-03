Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается

Состояние находящегося в реанимационном отделении московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Вани Фокина несколько улучшилось, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Напомним, 10-месячный Ваня провел под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске около полутора суток, и был найден спасателями. В Москву в ведущую клинику страны по детской травме его доставили спецрейсом вечером 1 января. У мальчика множественные травмы, включая закрытую черепно-мозговую. Также он пострадал от переохлаждения. Уже в самолете ему оказывала специализированную помощь бригада московских врачей. Затем интенсивная терапия продолжалась в столичной клинике.

На сегодняшний день врачи оценивают состояние маленького пациента как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь ребенок провел спокойно, говорится в сообщении министерства.