Первым пострадавшим при взрыве газа магнитогорцам выплатили помощь

Первым пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме Магнитогорска оказали финансовую помощь. Выплаты получили 24 человека на сумму более 5,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Накануне, напомним, губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области. Так, членам семей погибших выплатят один миллион рублей, гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью, - 400 тысяч, легкий - 200 тысяч.

В связи с утратой квартиры в зависимости от ее размера - от 300 до 500 тысяч. Кроме того, жильцам дома выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч на члена семьи и 31 половиной тысячи рублей на организацию похорон.

Между тем

Градообразующее предприятие Магнитогорска ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" направил десять миллионов рублей на специальный счет по сбору средств для поддержки пострадавших в результате обрушения дома, сообщила пресс-служба губернатора региона.