В Магнитогорске заявили об отсутствии связи между взрывом в доме и машине

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил журналистам, что связи между взрывом в многоквартирном жилом доме 31 декабря и автомобиле 1 января нет. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в городе ежедневно происходят разные чрезвычайные ситуации, в том числе раз в два-три дня горят автомобили.

"Сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу нельзя. - это точно не так", подчеркнул Бердников.

Напомним, утром 31 декабря в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошел взрыв бытового газа. В результате погибли 38 человек.

На следующий день на перекрестке улиц Карла Маркса и Правды в Магнитогорске произошло возгорание автомобиля "Газель", в котором находились три человека. Все трое погибли.