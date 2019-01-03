Россиян нет среди жертв крушения поезда в Дании

Российские граждане не пострадали во время железнодорожной катастрофы в Дании.

"Как сообщили Посольству представители королевской полиции, российских граждан среди погибших в результате крушения поезда в Дании нет", - написали сотрудники российской дипмиссии в Twitter.

Инцидент произошел утром 2 января на мосту Большой Бельт. В результате аварии погибли как минимум восемь человек, еще шестнадцать получили травмы различной степени тяжести.

Машинист пассажирского состава, следовавшего из города Оденсе в Копенгаген, был вынужден прибегнуть к экстренному торможению. Причиной стал брезент, который слетел с проезжавшего по встречному направлению грузового поезда.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, однако их работу серьезно осложняли погодные условия, в частности штормовые ветра. Движение по мосту было временно приостановлено.