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03.01.2019 16:07
Рубрика: Спорт

Сергей Устюгов стал вторым в гонке преследования на "Тур де Ски"

Текст: Данила Жиляев
В немецком Оберстдорфе состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа престижной многодневки "Тур де Ски". Россиянин Сергей Устюгов финишировал вторым.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Наш спортсмен отстал всего на 0,4 секунды от победителя, которым стал главный соперник Сергея на "Тур де Ски" - норвежец Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 35:07,5 секунды. Замкнул тройку еще один россиянин, Александр Большунов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На данный момент именно Клебо является лидером общего зачета "Тур де Ски", Устюгов отстает от него на 15,8 секунды. Что же до Большунова, то он перед этой гонкой занимал четвертое место в общем зачете, уступая еще одному норвежцу, Эмилю Иверсену. Но Иверсен принял решение сняться с заключительных трех этапов "Тур де Ски", так что теперь Александр выходит на третью строчку.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Сегодня также состоится женский пасьют свободным стилем на 10 км. На старт выйдут, в том числе, Наталья Непряева и Юлия Белорукова, которые идут на втором и третьем местах в общем зачете соответственно.

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