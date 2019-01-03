Сергей Устюгов стал вторым в гонке преследования на "Тур де Ски"

В немецком Оберстдорфе состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа престижной многодневки "Тур де Ски". Россиянин Сергей Устюгов финишировал вторым.

Наш спортсмен отстал всего на 0,4 секунды от победителя, которым стал главный соперник Сергея на "Тур де Ски" - норвежец Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 35:07,5 секунды. Замкнул тройку еще один россиянин, Александр Большунов.

На данный момент именно Клебо является лидером общего зачета "Тур де Ски", Устюгов отстает от него на 15,8 секунды. Что же до Большунова, то он перед этой гонкой занимал четвертое место в общем зачете, уступая еще одному норвежцу, Эмилю Иверсену. Но Иверсен принял решение сняться с заключительных трех этапов "Тур де Ски", так что теперь Александр выходит на третью строчку.

Сегодня также состоится женский пасьют свободным стилем на 10 км. На старт выйдут, в том числе, Наталья Непряева и Юлия Белорукова, которые идут на втором и третьем местах в общем зачете соответственно.