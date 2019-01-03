СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае"

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан призвал подчиненных сосредоточить внимание на угрозах, исходящих со стороны Китая.

"Помнить о Китае, Китае, Китае", - цитирует его слова телеканал CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Именно такой наказ Шанахан дал на встрече со своими заместителями в первый рабочий день в новом статусе.

Напомним, что уже бывший министр обороны США и боевой генерал Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пес" 20 декабря прошлого года подал в отставку. Причиной стало его несогласие с политикой действующего американского президента Дональда Трампа. В частности, Мэттис был против вывода войск США из Сирии.

"У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - написал Джеймс Мэттис в письме хозяину Белого дома. В послании он попросил освободить его от занимаемой должности.

Накануне Дональд Трамп критически отозвался о деятельности Мэттиса на посту министра обороны, пишет издание The Washington Post.

"Что он сделал для меня? Как он проявил себя в Афганистане? Не слишком хорошо", - подчеркнул американский лидер во время встречи с членами своего кабинета. Трамп добавил, что остался не доволен результатами действий Мэттиса в Афганистане.