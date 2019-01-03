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03.01.2019 14:25
Рубрика: Общество

Ученые показали, какими были растения 300 миллионов лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: Palaeobotany Research Group Munster Фото: Palaeobotany Research Group Munster
Фото: Palaeobotany Research Group Munster

Палеоботаники из Университета Мюнстера (Германия) совместно с коллегами из Иордании обнаружили на берегу Мертвого моря окаменелые растения, произраставшие в последний геологический период палеозойской эры.

Как сообщает портал Phys.org, "скрытая колыбель эволюции растений" была обнаружена в Иордании. Окаменелые остатки древнейших растений находились в осадочных породах Пермского периода. Палеоботаники из Мюнстера отобрали образцы вдоль восточного побережья Мертвого моря.

Отмечается, что окаменелости очень хорошо сохранились. Ученым при помощи специальных кислот удалось восстановить их внешний вид, включая листья и репродуктивные органы. Возраст растений варьируется от 255 до 298 миллионов лет.

Фото: Владимир Лерон /ТАСС
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Наиболее важной и интересной находкой стали ископаемые веточки представителей семейства Podocarpaceae - на сегодня второго по величине семейства хвойных. Это делает их самым старым окаменелым видом среди всех существовавших хвойных семейств.

Исследователи также обнаружили листья и репродуктивные органы Corystospermaceae - группы семенных растений, которые вымерли около 150 миллионов лет назад. Кроме того, найдены остатки Bennettitales - уникального семейства вымерших семенных растений с цветочными репродуктивными органами.

Полностью исследование опубликовано в журнале Science.

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