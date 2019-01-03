В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW

Одиннадцать BMW пятой серии, завезенные в Болгарию в 1994 году, чудесным образом превратились в коллекционные ценности.

Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.

Все автомобили, обнаруженные в Благоевграде, были выпущены в 1994 году. Подавляющее большинство из них - это модификации 520i, но есть и несколько более мощные варианты 525i. По сообщениям болгарских СМИ, все 11 BMW приобретались в свое время для первого в Болгарии сервиса по аренде автомобилей, но по невыясненным причинам ни одна из обнаруженных "пятерок" в результате ни разу не выехала из гаража. Кресла большинства "пятерок" до сих пор обернуты заводским полиэтиленом. Двигатели, подвеска и трансмиссия - в идеальном состоянии. На кузовах части автомобилей имеются небольшие дефекты из-за неаккуратного хранения.

11 "пятерок" BMW планируется выставить на торги. По информации местных СМИ, стартовая цена на каждый раритет составит 15 000 евро. Впрочем, как отмечают наблюдатели, после приобретения такого автомобиля в Болгарии могут возникнуть сложности ввиду высокого налога на транспорт с низким экологическим стандартом (вероятнее всего, найденные автомобили соответствуют экостандарту Euro3). В связи с этим эксперты рекомендуют регистрировать такие машины в Германии или других странах, где имеются налоговые послабления для раритетных средств передвижения.

Напомним, что BMW 5 Series с кузовным индексом E34 выпускались с 1988 по 1996 год включительно. Всего было выпущено 1 333 412 автомобилей, из них 124 656 универсалов. В мае 1990 года начался выпуск седанов 520i и 525i с двигателем М50 (150 л.с. и 192 л.с), в 1991 году стартовал выпуск полноприводной модификации 525iX (192 л. с.).