В России исчезнут платные водоемы для рыбалки

"Любительское рыболовство на водоемах общего пользования должно быть и будет бесплатным и доступным для всех", - пояснили "Российской газете" в Росрыболовстве. Исключением станут лишь водоемы, расположенные на землях обороны и безопасности и особо охраняемых природных территориях.

В целях защиты интересов рыбоводных хозяйств устанавливаются ограничения для рыболовства на ряде водных объектов, используемых для товарной аквакультуры.

"По закону, так называемые платные участки будут упразднены", - уточнили в пресс-службе ведомства. Но произойдет это в течение двух лет: договоры о предоставлении таких рыбопромысловых участков действуют лишь до 31 декабря 2020 года.

Участки, где будет контролироваться вылов рыбы, будут предусмотрены лишь для отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И именно для вылова ценных видов рыб. То есть, эти участки будут носить природоохранный характер. Такие районы добычи будет определять Правительство России по представлению руководителей регионов.

"Важно, что с упразднением платных участков у рыбаков-любителей будет больше возможностей для бесплатной рыбалки. Но рыбаки не должны забывать о соблюдении правил рыболовства, которые направлены на бережное и ответственное отношение к водным биоресурсам", - отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Например, пояснили там, есть определенные нормы суточного вылова разных видов рыб в разных регионах. Они введены для того, чтобы разграничить обычных рыбаков любителей от так называемых "заготовителей", которые под видом любителей бесконтрольно пытаются ловить чуть ли не в промышленных объемах. Все нормы вылова есть в открытом доступе, при необходимости также любой рыбак может обратиться в ближайшее территориальное управление Росрыболовства за разъяснением. Это также необходимо для сохранения запасов рыбы на водных объектах, расположенных рядом с большими городами, где наблюдается значительная промысловая нагрузка.

При проведении официальных физкультурных и спортивных рыболовных мероприятий суточная норма добычи водных биоресурсов не устанавливается.

"Закон о любительском рыболовстве также нацелен и на обеспечение норм безопасности: запрещается использование взрывчатых и химических веществ, электротока, а также применение сетных орудий лова, в том числе жаберных сетей для любительской рыбалки. Использовать сети можно будет в определенные периоды в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе Росрыболовства.