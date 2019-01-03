В России исчезнут платные водоемы для рыбалки

Новости

Неизвестные похитили сына члена Конституционной ассамблеи Ливии 19:11
В Великобритании построят рекордно быстрый электрический самолет 18:29
Пострадавший от взрыва в Магнитогорске дом могут разделить на два 18:25
Непряева выиграла серебро в пасьюте на "Тур де Ски" 18:15
Юрий Лоза жестко раскритиковал "голубые огоньки", КВН и Винокура 18:10
Десятилетний ярославец вышел на лед с "Локомотивом" 18:04
Брюссельский суд запретил Uber 17:42
На Украине против избивших авиаконструктора полицейских возбудили дело 17:34
Первым пострадавшим при взрыве газа магнитогорцам выплатили помощь 17:33
Тимошенко и Зеленский возглавили президентский рейтинг на Украине 17:20
Число жертв взрыва газа в Магнитогорске выросло до 39 человек 17:18
В Петербурге спасатели вытащили парня из болота 17:07
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW 17:02
В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа 17:00
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры 16:58
В Японии после землетрясения остались без крова более 30 человек 16:52
СК: Суд может взять дело против экс-главы подмосковного Минфина зимой 16:49
Россиян теперь обязаны предупреждать о потере инвестдохода 16:47
"Песняры" выступят на хоккейном матче мастеров Союзного государства 16:39
На Украине экс-глава СБУ и мэр Львова поборются за президентское кресло 16:26
В Красноярске аварийно сел самолет из Благовещенска 16:22
Умерла актриса Райна Праудина 16:20
Украина снова направит корабли через Керченский пролив 16:15
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Николая Дроздова 15:50
Перевозчики будут информировать пассажиров о "невозвратных" билетах 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 18:02
Рубрика: Экономика

В России исчезнут платные водоемы для рыбалки

Текст: Алена Узбекова
Рыбалка в России останется свободной, исчезнут огороженные водоемы для платной рыбалки. Эти нормы указаны в федеральном законе №475, который вступает в силу с нового года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Любительское рыболовство на водоемах общего пользования должно быть и будет бесплатным и доступным для всех", - пояснили "Российской газете" в Росрыболовстве. Исключением станут лишь водоемы, расположенные на землях обороны и безопасности и особо охраняемых природных территориях.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
"РГ"-советы: Где лучше всего рыбачить в Подмосковье

В целях защиты интересов рыбоводных хозяйств устанавливаются ограничения для рыболовства на ряде водных объектов, используемых для товарной аквакультуры.

"По закону, так называемые платные участки будут упразднены", - уточнили в пресс-службе ведомства. Но произойдет это в течение двух лет: договоры о предоставлении таких рыбопромысловых участков действуют лишь до 31 декабря 2020 года.

Участки, где будет контролироваться вылов рыбы, будут предусмотрены лишь для отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И именно для вылова ценных видов рыб. То есть, эти участки будут носить природоохранный характер. Такие районы добычи будет определять Правительство России по представлению руководителей регионов.

"Важно, что с упразднением платных участков у рыбаков-любителей будет больше возможностей для бесплатной рыбалки. Но рыбаки не должны забывать о соблюдении правил рыболовства, которые направлены на бережное и ответственное отношение к водным биоресурсам", - отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Например, пояснили там, есть определенные нормы суточного вылова разных видов рыб в разных регионах. Они введены для того, чтобы разграничить обычных рыбаков любителей от так называемых "заготовителей", которые под видом любителей бесконтрольно пытаются ловить чуть ли не в промышленных объемах. Все нормы вылова есть в открытом доступе, при необходимости также любой рыбак может обратиться в ближайшее территориальное управление Росрыболовства за разъяснением. Это также необходимо для сохранения запасов рыбы на водных объектах, расположенных рядом с большими городами, где наблюдается значительная промысловая нагрузка.

Фото: Виктор Погонцев
Кабмин предложил суточную норму вылова на одного рыболова в день

При проведении официальных физкультурных и спортивных рыболовных мероприятий суточная норма добычи водных биоресурсов не устанавливается.

"Закон о любительском рыболовстве также нацелен и на обеспечение норм безопасности: запрещается использование взрывчатых и химических веществ, электротока, а также применение сетных орудий лова, в том числе жаберных сетей для любительской рыбалки. Использовать сети можно будет в определенные периоды в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Экономика Отрасли Ресурсы Вступают в силу в январе 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае"
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею