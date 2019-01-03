Валерий Брагин: Много сил ушло на матч с Канадой

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал игру своих подопечных в матче четвертьфинала чемпионата мира против Словакии. Наша команда одержала победу со счетом 8:3.

Россияне полностью переиграли соперника в первых двух периодах, однако в заключительной 20-минутке пропустили две шайбы. Брагин отметил, что игроки ещё не успели прийти себя после заключительного матча группового этапа с Канадой (2:1).

"Много эмоций и сил затратили на матч с Канадой. Четвертьфинал - это матч, после которого ты или играешь за медали, или собираешься и едешь домой. Настраивали ребят. Входили в игру тяжеловато, но потом реализовали свои моменты и игра перешла не то чтобы в спокойное русло, но груз ответственности спал с ребят, - приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). - Мы ожидали, что будет непросто. Остаются индивидуальные ошибки у игроков? Требуем, чтобы в своей зоне они играли проще. Это сохраняет силы и игра меньше проходит в нашей зоне".

Лучшим игроком в составе нашей команды по итогам матча со Словакией был признан капитан Клим Костин, оформивший дубль. Он признался, что для него было крайне важно забить.

"Если бы не партнеры - не забил бы эти два гола. Очень им благодарен, - сказал Клим. - В конце немного расслабились, побежали еще забивать. Словаки хорошая команда, на этом нас и подловили. Хорошо, что игру мы сделали в первых двух периодах, был задел".

В полуфинале сборная России сыграет с командой США. Этот матч состоится в ночь на 5 января и начнется в полночь по московскому времени.