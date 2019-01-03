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Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS

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    03.01.2019, 11:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Постмодернистская студия черного юмора Funny or Die опубликовала "трейлер" "Властелина колец", как если бы он был ситкомом 80-90-х годов. В наличии полный - комплект узнаваемых приемов: закадровый смех, искусственное "состаривание" изображения в духе аналогового телевидения, бесконечные улыбки и "забавные" (благодаря монтажным склейкам) ситуации.

Фото: kinopoisk.ru
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Однако ребята пошли еще дальше - Древню (или Древобороду, Трибиду или Фангорну) они отдали голос комедийного актера Мэттью Перри, известному как Чендлер из нетленного сериала "Друзья", а дракону Смаугу достался специфический голос Дэвида Швиммера, сыгравшему в указанном шоу доктора антропологии Росса Геллера.

Напомним, что ранее мы писали о том, как эпичный саундтрек "Мстителей" пытались скрестить с "Властелином колец", и о том, что канал Amazon готовит беспрецедентный по бюджету сериал по труду профессора Толкина, в котором (к счастью или нет) Питер Джексон принимать участие не будет.

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