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Дональд Трамп снова процитировал "Игру престолов"

Новости
    04.01.2019, 23:10
Текст:   Генри Достоевский

Дональд Трамп прокомментировал строительство стены между США и Мексикой цитатой из "Игры престолов".

Американский президент поделился в своем Instagram постером, навеянным дико популярным кровавым эпиком "Игра престолов", посвятив его строительству стены между США и Мексикой и сопроводив ее фразой "Стена близко" ("Wall is Coming"), отсылающей к знаменитому девизу дома Старков "Зима близко" ("Winter is Coming").

Любопытно, что американский лидер не в первый раз обращается к постмодернистскому фэнтези Джорджа Мартина.

В ноябре прошлого года Дональд Трамп предупредил о надвигающихся санкциях против Ирана аналогичным образом, на что канал HBO отреагировал весьма негативно, намекнув, что у президента нет юридических прав на использование интеллектуальной собственности, принадлежащей им.

Как сообщает NYTimes, к реакции кабельного гиганта присоединились актеры шоу Софья Тернер и Мэйси Уильямс.

Не остался на тот момент в стороне и сам автор огненно-ледяной саги Джордж Мартин, призвав в своем Twitter проголосовать на выборах 6 ноября, которые имели непосредственное влияние на состав Палаты представителей.

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