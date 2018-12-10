Ученые вычислили алгоритм выживания в "Игре престолов"

Математики-эпидемиологи из университета Макуори в Сиднее, Австралия, проанализировали все вышедшие к этому дню эпизоды фэнтези-саги "Игра престолов" и вычислили алгоритм выживания в сериале. Придя к выводу, что наибольшие шансы добраться до финала GOT - у женщин и героев, не отягощенных особыми моральными принципами и лояльностью к своим хозяевам.

При этом авторы исследования, опубликованного Injury Epidemiology и снабженного занимательными таблицами и графиками, честно отмечают, что их выводы вряд ли послужат откровением для поклонников эпопеи. С другой стороны, пишут авторы труда Рейдар Лайстэд и Бенджамин Браун, им удалось вычленить ряд не особо очевидных для беглого взгляда моментов - достаточно важных.

Ученые выстраивали свой алгоритм как "эпидемию травм", учитывая все факторы риска, сопровождающие любую болезнь, и окружающую героев обстановку. Как то: пол, род занятий, положение в обществе, связи с другими героями, например - связку вассал-сюзерен.

В результате были собраны личные дела на 330 персонажей, из которых, как оказалось, 15% погибли практически сразу же после того, как они появились на экране, а еще 30% - в первые тридцать часов. Отмечено, что из этих 330 к началу восьмого сезона нет в живых 186 человек (56%). Из которых от ранений погибли 137 человек (74%), сожжены 22 человека (12%), отравлены - девять (5%). И лишь двое отшли по естественным причинам - мейстер Эймон из Черного замка и служанка Нэн из Винтерфелла.

Из дальнейших вычислений математиков стало ясно, что при выживании главенствующими являются два фактора - пониженная лояльность, вплоть до откровенного вероломства, и пол. Преимущество - у женщин: оказалось, что к финалу седьмого сезона 75% погибших - это мужчины.

Что еще любопытно, персонажи, переходящие на службу к новому сюзерену, предав предыдущего, тем повышают свои шансы на выживание в два раза. При этом социальный статус героев на их "рейтинг выживания" влияет уже не очень сильно: по ходу сюжета сериала счет смертей "голубых кровей" и простолюдинов почти сравнялся.

Есть и другой крайне занятный момент. Как показывает работа Лайстэда и Брауна, чаще всего в сериале до текущего момента погибали не третьестепенные герои, а второплановые, то есть не главные, но появляющиеся в сериале довольно регулярно.

Имен тех, кто, по их прогнозам, будет убит в восьмом сезоне, ученые пока не раскрыли, пообещав поделиться ими перед премьерой финала шоу.

Премьера финального сезона "Игры престолов" состоится в апреле. Его тизер можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что математики вычислили двадцать самых важных фильмов в истории кино.