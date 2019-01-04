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Рубрика: Легковые авто

Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года

Текст: Борис Захаров
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Известный ведущий телешоу The Grand Tour Джереми Кларксон разродился "антирейтингом" автомобилей, который он протестировал в 2018 году своей колонки в британской The Sunday Times. Это регулярная рубрика газеты. В конце каждого года великий и ужасный автожурналист выбирает лучшие и худшие машины из тех, на которых он успел поездить за "отчетный период". Возведя на вершину автомобильного Олимпа суперкар Lamborghini Huracan Performante (назвав его "своим собственным автомобилем года"), Кларксон подробно остановился на худшей пятерке.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Самым проигрышным вариантом, по мнению британца, оказалась заряженная версия субкомпакта Fiat 500 - Abarth 695 Rivale. Джереми раскритиковал этот автомобиль за экстремально жесткую подвеску, неудобное положение за рулем и отвратительную курсовую устойчивость. Даже отделка, отдающая дань уважения катерам и яхтам Riva (символ аристократической роскоши Италии), не стали для Кларксона весомым аргументом. Вот одна из цитата "острослова", касающаяся управляемости Abarth 695 Rivale: "695-ый - вихляющий и шаткий на скорости, тряский и прыгучий, вам будет сложно им управлять, если только вы не носите стринги".

На второй позиции "антирейтинга" оказался кроссовер Audi Q8 нового поколения. Хотя Кларксон признает, что "был впечатлен чрезвычайно умными технологиями Q8", он все же не оставляет от большого "немца" камня на камне. Приводим прямую цитату: "Этот автомобиль является прямым конкурентом ужасающего BMW X6, и, стало быть, он подходит лишь тем, кто сошел с ума".

Третий в списке ужасных автомобилей от Кларксона - кроссовер Dacia Duster, близнец популярного в России Renault Duster. Причем речь идет о модели нового поколения, которую Renault лишь собирается вывести на наш рынок в ближайшие год-два. Главные претензии именитого журналиста касаются "уродской внешности и чахлого мотора". Неприятие усугубил тот факт, что тестовый Duster был выкрашен в золотистый цвет. "Ни у кого не получится управлять "Дастером" плавно, спокойно, в тишине и не уронив собственное достоинство", - "отжигает" Джереми.

Фото: iStock
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Автомобилю на четвертой позиции - горячему хэтчбеку Mini 1499 GT - вменены в вину подвеска, которая настроена так жестко, что двигатель не может ей соответствовать". "Трудно подобрать точное слово для описания Mini 1499 GT. Но "ужасающий" - это близкое определение", - пишет Кларксон.

И, наконец, на пятой сточке кларксоновского антирейтинга - универсал Volvo V60. По выражению телеведущего, "ничто не демонстриует лучше, что ваша сексуальная жизнь на нуле, чем если вы едете на таком автомобиле по шоссе". Кларксон при этом признает такие достоинства "шведа", как просторный салон и стильный дизайн, но клеймит его за "унылый" дизельный мотор.

#автомобили