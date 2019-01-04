Эксперт прокомментировал слова Порошенко о честных выборах

Призыв президента Украины Петра Порошенко обеспечить свободные и честные выборы главы государства, адресованные кандидатам, может служить ему в качестве подстраховки в случае поражения.

Такое мнение высказал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Он может апеллировать к тому, что если сейчас не выиграет, то эти выборы не отвечают стандартам демократии прозрачности, честности. У него есть подстраховка. Обвинить в фальсификации в случае неблагоприятного исхода", - приводит RT слова эксперта.

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта текущего года. Ранее сообщалось, что они обойдутся стране в 85 миллионов долларов.