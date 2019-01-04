Huawei жестко наказала сотрудников за новогоднее поздравление с iPhone

Huawei наказала своих сотрудников, которые поздравили мир с Новым годом с iPhone на официальной странице компании в Twitter.

Сообщение было опубликовано за полчаса до полуночи 31 декабря 2018 года и было оперативно удалено, но пользователи успели его скопировать, и оно быстро распространилось по Сети и различным СМИ.

На скриншоте, который разошелся по социальным сетям, видна пометка, что сообщение опубликовано с помощью приложения Twitter для iPhone.

Сотрудники после инцидента были наказаны. Как отмечается, после профилактической беседы с руководством, они были понижены в должностях, а их ежемесячная заработная плата снижена на 728 долларов (более 49 тысяч рублей). Также им не стоит рассчитывать на повышение по службе или повышение оклада в ближайший год.