Команда президента РБ победно стартовала на Рождественском хоккейном турнире

Хоккейная дружина Александра Лукашенко в стартовом матче XV Рождественского международного турнира в белорусской столице добавила накануне вечером положительных эмоций белорусским болельщикам, передает БЕЛТА. Накануне, 3 января, на большой площадке "Чижовка-Арены" она убедительно победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 13:7 (2:2, 6:2, 5:3).

Правда, местные комментаторы признают, что борьба выдалась непростой. Гости, в составе которых немало опытных игроков, занимающих сейчас руководящие посты в национальных федерациях, дважды поразили ворота хозяев поля. Вначале минчане после удачного броска Максима Слыша открыли счет, однако уже через несколько минут пришлось отыгрываться - 1:2. Под занавес первого периода после передачи Александра Лукашенко Даниэль Корсо сделал цифры на табло равными - 2:2.

После отдыха команда президента РБ сумела перехватить инициативу. Продолжил забивать Даниэль Корсо, оформивший голевой хет-трик. У команды IIHF выделялись Артем и Максим Антоненко, которые отметились голами. А в третьем периоде белорусы продолжили доминировать на площадке. Голами отметились председатель Федерации хоккея РБ Геннадий Савилов, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Кстати, завершающую шайбу забросил Лукашенко, который по итогам встречи набрал четыре балла - один гол и три результативные передачи.

В первый день Рождественского турнира, как уже сообщал "СОЮЗ", состоялись еще три матча. Финляндия была сильнее Германии - 10:2, Словакия одолела Швейцарию - 10:4, а сборная ОАЭ обыграла команду Балкан - 9:5.

Следует напомнить, что наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея - в активе команды президента РБ, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).