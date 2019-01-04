Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки

Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак. Избежать нежелательных реакций организма можно, увеличив потребление белка. При этом следует сократить количество сахара и углеводов в рационе. А вот кофеин и алкоголь следует вовсе исключить, считают медики.

Они пояснили, что, например, употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что может вызывать появление чувства "нервозности" у взрослых, не имеющих проблем с психическим здоровьем. Однако если человек сам по себе склонен к беспокойству, тот же кофеин может и вовсе довести его до панической атаки.

Специалисты отмечают, что предупредить такие состояния поможет правильно составленный рацион, содержащий продукты с триптофаном (важной аминокислотой). Потому как низкий уровень триптофана способствует снижению выработки серотонина в мозге, что, в свою очередь, провоцирует беспокойство, депрессию, бессонницу и другие расстройства настроения.

Среди полезных продуктов с триптофаном - яйца, рыба, бананы, шпинат, овес, семена тыквы и кунжута. Кроме того, среди снижающих тревожность продуктов исследователи выделяют кефир, соленые огурцы, квашеную капусту, а также фасоль, овощи, фрукты, орехи и специи с антиоксидантными и успокаивающими свойствами - куркуму и имбирь.