Новый запуск "Ангары" состоится летом 2019 года

Новый запуск ракеты "Ангара" состоится летом нынешнего года. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос".

На своей странице в Twitter он написал, что ракета полетит уже летом, отвечая на комментарий одного из читателей. Правда, с какого космодрома полетит "Ангара", пока не сообщается. Нагрузку и тип разгонного блока определят в министерстве обороны России, в интересах которого и проведут запуск "Ангары".

"Ангара" - семейство ракет модульного типа. Они имеют разную грузоподъемность и способны выводить на околоземную орбиту до 38 тонн полезной нагрузки. Для "Ангары" в качестве топлива используют экологически чистые кислород и керосин. В 2014 году начались летно-конструкторские испытания "Ангары". Состоялись два успешных пуска легкой "Ангары-1.2ПП" и тяжелой "Ангары-А5".