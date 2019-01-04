Партия "Наши" подала иск против ЦИК Украины

Партия "Наши", лидером которой является депутат Верховной Рады Евгений Мураев, подала административный иск против решения ЦИК Украины перенести избирательные участки на президентских выборах с территории России в соседние страны, сообщают местные СМИ.

"Решение ЦИК является не просто незаконным, а стыдным. Уходящая власть так цепляется за свои кресла, что вообще не обращает внимания на какие-либо условности", - написал Мураев в Twitter.

По его словам, несмотря на "мантры о войне", в течение последних пяти лет на территории России ни одно украинское дипломатическое учреждение закрыто не было. Избирательные участки находятся в них законно.

Ранее депутат Верховной Рады и деятель партии "За жизнь" Вадим Рабинович, а также партия "Оппозиционный блок" объявили о планах подать в суд на решение ЦИК. Напомним, в понедельник, 31 декабря, ЦИК Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.