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04.01.2019 20:39
Рубрика: В мире

Партия "Наши" подала иск против ЦИК Украины

Текст: Александр Саможнев

Партия "Наши", лидером которой является депутат Верховной Рады Евгений Мураев, подала административный иск против решения ЦИК Украины перенести избирательные участки на президентских выборах с территории России в соседние страны, сообщают местные СМИ.

"Решение ЦИК является не просто незаконным, а стыдным. Уходящая власть так цепляется за свои кресла, что вообще не обращает внимания на какие-либо условности", - написал Мураев в Twitter.

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

По его словам, несмотря на "мантры о войне", в течение последних пяти лет на территории России ни одно украинское дипломатическое учреждение закрыто не было. Избирательные участки находятся в них законно.

Ранее депутат Верховной Рады и деятель партии "За жизнь" Вадим Рабинович, а также партия "Оппозиционный блок" объявили о планах подать в суд на решение ЦИК. Напомним, в понедельник, 31 декабря, ЦИК Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.

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