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Рубрика: В мире

Патриарх Ириней: Вопрос Косово и Метохии - вопрос выживания сербов

Текст: Александр Борисов (Белград)
Патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней в преддверии одного из самых главных христианских праздников - Рождества Христова - обратился к мировой общественности. Священнослужитель подчеркнул, что в 2019 году будет отмечаться большой юбилей - 800 лет со дня провозглашения СПЦ автокефальной Церковью. В этой связи он призвал проявить особую заботу к сербскому народу в Косово и Метохии, положение которого с каждым днем становится все тяжелее.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Каждый день мы слышим о "прогрессе и развитии гражданского общества" и "особой заботе о правах человека". Однако до тех пор, пока мы (сербы - здесь и далее прим. "РГ") и окружающие нас народы, будем иметь различные права, наших братьев в Косово и Метохии продолжат лишать даже основных прав - права на жизнь, достойную человека, - подчеркнул Патриарх Ириней. - Поэтому мы считаем, что одним из ключевых предварительных условий решения проблемы Косово и Метохии является создание общества, основанного на верховенстве закона, в котором люди разного происхождения могут жить в мире, имея полноценную защиту и уважение религиозной, культурной и национальной самобытности каждого человека. Переговоры о долгосрочном решении косовской проблемы без учета этих предварительных условий означали бы поддержку войны, этнических чисток и похищений и отторжение всех ценностей, на которых базируется христианская Европа и весь мир".

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Глава СПЦ призвал уважать одно из главных христианских начал: "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки" (Евангелие от Матфея, Глава 7, стих 12).

"Все то, что мы просим для наших братьев и сестер в Косово и Метохии, мы готовы предоставить и обеспечить всем народам, как живущим в Косово и Метохии, так и в других частях Республики Сербии, - сообщил он. - Но свобода невозможна для сербского народа и для всех остальных в самопровозглашенном лжегосударстве Косово! Это лучше всего демонстрируют события последних дней: варварское лишение сербского народа в Косово и Метохии продовольствия, медикаментов и других вещей, необходимых для жизни, путем введения пресловутых "такс" (пошлин), постоянных угроз, арестов и многого другого, а также создание так называемой армии Косово в целях дальнейшего запугивания и окончательного изгнания всех сербов, как к югу от Ибара, так и к северу от этой сербской реки".

Священнослужитель сделал особый акцент на том, что вопрос Косово и Метохии, "является вопросом выживания нашего народа, духовенства, монахов и, в частности, сохранения наших древних святынь, без которых мы не были бы теми, кто мы есть". "Наши святыни являются не только культурными и историческими памятниками, но и имеют более глубокий смысл своего предназначения, прежде всего, как место литургической соборности нашего народа не только из Косово и Метохии, но и всей Сербии и мира, где проживают сербы", - подчеркнул он.

Александр Вучич: Сербия заинтересована в российском газе

На днях о возможности заключения нового договора с Приштиной говорил и президент Сербии Александр Вучич. "Какой бы мы договор не получили, устроивший сербов и албанцев, он принесет мир, - говорил сербский лидер. - В противном случае мира не будет, поймите это. Поймите меня люди и ведите себя ответственно. Поймите, что это единственное возможное решение. Если не получим договор, то албанцы будут еще нервознее".

Между тем в беседе с корреспондентом "Российской газеты" авторитетный боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич крайне скептически отзывался о возможности заключения какого-либо нового договора между Сербией и Косово, навязываемого Вашингтоном.

"Тяжело сейчас представить, что бы могло означать и как бы выглядело какое-либо новое соглашение между Белградом и Приштиной, - считает аналитик. - "Брюссельский договор" заключался под патронатом Евросоюза. Его уважала и реализовывала исключительно Сербия, а сейчас это просто мертвое слово на бумаге. Боюсь, что Запад не стремится к договорам, а - к капитуляции Сербии, а Косово видится там, как составная часть "Великой Албании".

По мнению Джевада Галияшевича, косовские политики тесно связаны с криминалом, крайне радикальны и националистичны, что не позволяет рассчитывать на достижение каких-либо компромиссов и, соответственно, договоренностей.

Хашим Тачи официально создал "косовскую армию"

"Для них Косово - это лишь первый шаг на пути к созданию "Великой Албании", за ним последуют другие: в Македонии и Черногории, - указывает он. - Запад боится сильной Сербии, не позволяя сербам то, что спокойно разрешает албанцам. Сейчас Запад насильно объединяет албанский этнический и политический фактор, а в то же время разбивает и фрагментирует сербское жизненное пространство".

Следует учитывать, что в январе 2019 года должен состояться визит в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам Александра Вучича, данное событие крайне важно для Сербии, а одной из главных тем переговоров станет Косово.

Вместе с тем позиция РФ по данному вопросу неизменна, неоднократно озвучивалась и Владимиром Путиным: "Российская сторона продолжит оказывать Сербии поддержку в плане обеспечения её суверенитета и территориальной целостности. Что касается Косово, мы исходим из того, что ситуация должна быть урегулирована политическим путём и на основе диалога сторон в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244. Поддержим любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной".

Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом

По оценкам аналитиков, в 2019 году не обойдется без конфронтации на Балканах, так как в данном регионе происходит столкновение геополитических интересов Москвы и Вашингтона. При этом албанцы и их лидеры открыто называют себя самым "проамериканским народом" в мире, а Сербию - мини-Россией. И именно США используют Косово для давления на Сербию, а также ограничения здесь влияния РФ, что не оставляет возможности для заключения взаимоприемлемого договора между Белградом и Приштиной. Именно об этом и говорит Патриарх Ириней.

"Мы также знаем, что о таком новом беззаконии (создание армии) албанцы не решились бы даже подумать без поддержки и очевидного подстрекательства Соединенных Штатов Америки и других западных сил, руководимых собственными корыстными интересами, которые в конечном итоге противоречат интересам и сербов, и албанцев, - отмечает священнослужитель. - В этой связи и во благо двух народов Сербская Православная Церковь молится и выступает за мир и мирное сосуществование с албанцами из Косово и Метохии, что, без каких-либо сомнений, было бы возможным и достижимым, если бы сербы и албанцы сами договаривались о мире".

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