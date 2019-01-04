Первыми полуфиналистами Рождественского турнира в Минске стали мастера ОАЭ

После того, как команда Объединенных Арабских Эмиратов 4 января уверенно переиграла соперников из Китая со счетом 10:3, она стала потенциальным участником полуфинала XV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси. Кроме того, завтра разыграют между собой путевку в полуфинал словаки и россияне, сообщает БЕЛТА.

А сегодня на льду минской "Чижовка-Арены" проходят очередные матчи предварительного этапа турнира любителей хоккея. Как уже сообщал "СОЮЗ", команда ОАЭ в первый день соревнований была сильнее своих партнеров с Балкан - 9:5. Кстати, в субботу, 5 января, в заключительном матче группы В встретятся хоккеисты Балкан и Китая.

Российские хоккеисты, как известно, не оставили шансов соперникам из Швейцарии, победив последних с сухим счетом 9:0. Накануне, в стартовом матче той же группы словацкая дружина переиграла швейцарцев со счетом 10:2. Таким образом, завтра словаки и россияне разыграют между собой путевку в полуфинал.

Позже состоятся еще два поединка. В группе А команда президента Беларуси встретится со сборной Балтии. Стоит напомнить, что на старте соревнований белорусы были сильнее команды Международной федерации хоккея (ИИХФ) - 13:7 - и в случае победы в сегодняшней встрече обеспечат себе выход в полуфинал.

В группе D встретятся на малой арене чешские и немецкие хоккеисты. Давать прогнозы эксперты пока не решаются. Дело в том, что вчера, 3 января, команда ФРГ уступила финнам со счетом 2:10. После завершения группового этапа борьбу за призовые места продолжат победители четырех групп. Полуфинальные матчи пройдут 6 января, главный финал и матч за бронзу состоятся 7 января.